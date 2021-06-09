Serdar Atasoy iddianamesi kabul edildi

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında hazırlanan iddianamede, 'Terör örgütüne üyelik', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 32.5 yıl kadar hapis cezası istendi.
09 Haziran 2021 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:25
Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında hazırlanan iddianamede, 'Terör örgütüne üyelik', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 32.5 yıl kadar hapis cezası istendi.