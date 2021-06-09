Serdar Atasoy iddianamesi kabul edildi

09 Haziran 2021 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:25

Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy hakkında hazırlanan iddianamede, 'Terör örgütüne üyelik', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 32.5 yıl kadar hapis cezası istendi.