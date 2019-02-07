İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2516
  • 5,9729
  • 220.212
  • 102.536
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Serdar Karagöz: Misyonumuz meseleleri doğru bir şekilde tüm dünyaya anlatmak

Serdar Karagöz, 'BBC ne kadar İngiltere için yumuşak bir güçse, açık ve net söylüyorum TRT World ve TRT Arabi de Türkiye için o kadar yumuşak güç enstrümanıdır.' dedi.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, TRT'nin yapılanması, hedefleri ve yayın politikası ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
 
Milliyet'e konuşan Karagöz, ''BBC ne kadar İngiltere için yumuşak bir güçse, açık ve net söylüyorum TRT World ve TRT Arabi de Türkiye için o kadar yumuşak güç esntrümanıdır. Deutsche Welle Almanaya'nın, France24 Fransa'nın BBC ise İngiltere'nin sesiyse, TRT uluslararası kanalları da Türkiye'nin sesi olacak.'' dedi.
 
 
 
''MİSYONUMUZ TÜM DÜNYAYA ANLATMAK''
 
PKK ve FETÖ'nün kırmızı çizgimiz olduğunu hatırlatan Karagöz, ''Ulusal güvenlik meselelerinde tüm dünyaya doğruları etkili bir şekilde anlatmak misyonuzmuzdur.'' dedi. 
 
Terör örgütleri TRT'nin FETÖ ve PKK ile ilgili belgesellerinin uluslararası ödüllere aday nitelikte olduğunu ifade eden Karagöz, şu an hazırlanan Cemal Kaşıkçı belgeselinin de uluslararası arenada ses getireceğine inandıklarını belirtti.
 
''BİZİM İÇİN GÜNEŞ BATMIYOR''
 
Türkiye saatiyle yaşamadıklarını söyleyen Karagöz, ''61 ülkede çalışanımız var. İzleyicilerimizin bir kısmı Çin'de bir kısmı ABD'de... Akşam oldu uyuyalım yok. Bizim için güneş batmıyor. 24 saat strateji yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
  

Yunanistan Başbakanı Çipras, Ayasofya´yı ziyaret etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK/PYD'li teröristlerden ÖSO'ya mayınlı tuzak

PKK/PYD'li teröristlerden ÖSO'ya mayınlı tuzak

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

Vali açıkladı: Kartal'da 7 bina daha boşaltıldı risk devam ediyor

BDDK'dan kredi düzenlemesi

BDDK'dan kredi düzenlemesi

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Venezuela-Avrupa arasında önemli temas

Darbeci albayın hafıza kaybı yalanı

Darbeci albayın hafıza kaybı yalanı

Seçimleri kana bulayacaklardı

Seçimleri kana bulayacaklardı

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

CHP'nin terör örgütü mensubu adayları

İyi Parti'de toplu istifa

İyi Parti'de toplu istifa
 

POPÜLER HABERLER

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

ABD´den Kıtalararası Balistik Füze denemesi

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Rusya: S-400'ler 2019'un sonbaharında Türkiye'de

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Trump konuşurken mışıl mışıl uyudu

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

Kartal'da 8 katlı bir bina çöktü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019