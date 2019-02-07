Serdar Karagöz: Misyonumuz meseleleri doğru bir şekilde tüm dünyaya anlatmak

TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, TRT'nin yapılanması, hedefleri ve yayın politikası ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milliyet'e konuşan Karagöz, ''BBC ne kadar İngiltere için yumuşak bir güçse, açık ve net söylüyorum TRT World ve TRT Arabi de Türkiye için o kadar yumuşak güç esntrümanıdır. Deutsche Welle Almanaya'nın, France24 Fransa'nın BBC ise İngiltere'nin sesiyse, TRT uluslararası kanalları da Türkiye'nin sesi olacak.'' dedi.

''MİSYONUMUZ TÜM DÜNYAYA ANLATMAK''

PKK ve FETÖ'nün kırmızı çizgimiz olduğunu hatırlatan Karagöz, ''Ulusal güvenlik meselelerinde tüm dünyaya doğruları etkili bir şekilde anlatmak misyonuzmuzdur.'' dedi.

Terör örgütleri TRT'nin FETÖ ve PKK ile ilgili belgesellerinin uluslararası ödüllere aday nitelikte olduğunu ifade eden Karagöz, şu an hazırlanan Cemal Kaşıkçı belgeselinin de uluslararası arenada ses getireceğine inandıklarını belirtti.

''BİZİM İÇİN GÜNEŞ BATMIYOR''

Türkiye saatiyle yaşamadıklarını söyleyen Karagöz, ''61 ülkede çalışanımız var. İzleyicilerimizin bir kısmı Çin'de bir kısmı ABD'de... Akşam oldu uyuyalım yok. Bizim için güneş batmıyor. 24 saat strateji yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.