Serdar Peçen, oyuncu Yeşim Gül'ün evinde intihar etti

Ünlü oyuncu Yeşim Gül (53) 28 yaşındaki oyuncu Serdar Peçen ile birlikteydi. İkili bir süre önce ayrıldı. Sabah gazetesinin haberine göre sevgilisinin kendisinden ayrılmasını hazmedemeyen Serdar Peçen, geçtiğimiz cuma günü konuşmak için ünlü oyuncunun Beşiktaş'taki evine gitti.

Sabah'ın haberine göre; Sevgilisini barışmaya ikna edemeyen genç adam, pencereden atlayarak intihar etti. Gül, polis ekiplerini çağırarak durumu bildirdi. Gencin ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

AİLEDEN ŞOK SUÇLAMA: 'ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU'

Serdar Peçen'in ailesi ise açıklama yaptı, Yeşim Gül’ü suçladı. Genç oyuncunun ağabeyi, "Kardeşim işitme engelliydi. Dizilerde oyunculuk yapıyordu. Yeşim Gül ile ilişkisi ona iyi geliyordu. Yeşim hanım için kredi çekmişti. Ödeyemedi. Yeşim hanım kardeşime yardım edeceğine bir de onu terk etti. Kardeşimin ölümünden sorumlu olan Yeşim hanımın cezalandırılmasını istiyoruz" iddialarında bulundu.