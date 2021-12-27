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Sergey Lavrov, mevkidaşı Lapid ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 22:04 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 22:04
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Lapid'in telefon görüşmesinde, iki ülkenin gündemindeki bir dizi güncel konu ele alındı.

Görüşmede, özellikle kutsal yerlerdeki tarihi mekanlarda Rus tarafının mülkiyet haklarının yeniden geri verilmesiyle ilgili meselenin çözülmesine dikkat çekildi.

Rusya ve İsrail arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hususunun ele alındığı görüşmede, uluslararası alanda iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılması gereken adımlar üzerinde anlaşıldı.

Görüşmede, Nazizm'i yüceltme girişimlerine sert bir şekilde karşı koyma dahil 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarının gözden geçirilmesi hususunda mutabakata varıldı.

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