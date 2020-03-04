04 Mart 2020 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 14:41

Fox Tv'nin yeni dizisi Öğretmen'in kadrosunda yer alan Serhat Kılıç'a dair araştırmalar hız kazandı. Serhat Kılıç kimdir, nereli? Serhat Kılıç hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Oyunculuk, yönetmenlik, radyoculuktan sonra şarkıcılıkta yapan Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Serhat Kılıç'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SERHAT KILIÇ KİMDİR, NERELİ?

Oyunculuk, yönetmenlik, radyoculuktan sonra şarkıcılıkta yapan Serhat Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. Kariyeri boyunca Anadolu’nun farklı yerlerinde turneye çıkan oyuncunun, ilk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur. 1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

İntiharın Genel Provası’nda dört farklı karakteri canlandıran Serhat Kılıç, 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurdu. Söz, Çember, Hatırla Sevgili, Ezel, Benim Annem Bir Melek dizilerinin kadrosunda yer alan Serhat Kılıç, 80’ler dizisindeki performansıyla çok sevildi.

SERHAT KILIÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Tiyatro: (1999 – 2009)

1998 - Kayıplar (Dullar), Ankara Sanat Tiyatrosu

1999 - Barış Adası, Diyarbakır Şehir Tiyatrosu

1999 - Müfettiş, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

1999 - Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

2000 - Ghetto, Ankara Devlet Tiyatrosu

2000 - Azizname, Ankara Devlet Tiyatrosu

2002 - Taşrada Bir Gün, Ankara Devlet Tiyatrosu

2003 - Scapin'in Dolapları, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2003 - Morgan Dağından İniş, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2004 - Beğendiğiniz Gibi, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2004 - Memurin Faslı , Erzurum Devlet Tiyatrosu

2005 - Sevgili Doktor , Erzurum Devlet Tiyatrosu

2005 - Karımla Evleniyorum, Erzurum Devlet Tiyatrosu

2006 - Böcek, DOT tiyatrosu

2007 - Oyunun Oyunu, Beşiktaş Kültür Merkezi

2008 - Vur Yağmala Yeniden, DOT tiyatrosu

2009 - 2000 - İntiharın Genel Provası, İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yönettiği tiyatro oyunları :

2004 - Pıtlatan Bal, Erzurum Devlet Tiyatrosu

1999 - Barış Adası, Diyarbakır Şehir Tiyatroları

Filmleri ve dizileri :

2015 - Robinson Crusoe & Cuma (Robinson Crusoe) (Sinema Filmi)

2013 - Kış Uykusu ( İmam Hamdi) (Sinema Filmi)

2012 - Seksenler (Ergun Plak)

2011 - Elia's Journey (film)

2010 - 2011 - Ezel

2010 - Veda (film)

2009 - Benim Annem Bir Melek

2008 - 2009 - Yol Arkadaşım

2008 - Nokta (film)

2006 - 2008 - Hatırla Sevgili

2001 - Saksıdaki Ağaç

2000 - Bizim Evin Halleri