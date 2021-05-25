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Serinlemek için denize giren adam kalp krizinden öldü

Muğla'da Ayşe Akdoğan (72), serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden hayatını kaybetti.

DHA25 Mayıs 2021 Salı 17:18 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 17:18
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Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ayşe Akdoğan, bugün sabah saatlerinde evinin yakınındaki plajda denize girdi. Bir süre sonra Akdoğan'ı suyun üzerinde hareketsiz olarak gören komşuları yardıma koşup, kadını kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Akdoğan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri bölgede incelemede yapıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Jandarma, Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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