DHA 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 16:30

Bugün saat 14.30 sıralarında yaşanan olayda, lise 1'inci sınıf öğrencisi Efe Yasin Altıparmak, 5 arkadaşıyla birlikte Kelkit Çayı kıyısına gitti. Kum ocaklarının bulunduğu bölgeden serinlemek için suya girdi. Ancak bir ayağı su dibindeki balçığa saplandı. Liseli genç çırpınmaya başlarken, arkadaşları 112 Acil ile jandarmayı aradı. Ancak bir süre sonra Efe Yasin Altınparmak, gözden kayboldu. Gelen jandarma ve AFAD ekipleri, suda Altıparmak'ın cansız bedenini buldu.

Acı haberi alıp gelen aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.

Liselinin cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.