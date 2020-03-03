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Serinlemek için girdiği yapay gölette boğuldu!

Kayseri Melikgazi'de serinlemek için girdiği yapay gölette boğulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Genci göletten arkadaşı çıkardı.

IHA03 Mart 2020 Salı 15:27 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:28

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gesi Mahallesi Üç Havuzlar mevkiinde meydana gelen olayda, Enes Ş. (17) arkadaşıyla beraber serinlemek için yapay gölete girdi. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki gölette boğulan Enes Ş.’yi arkadaşı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Enes Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, havuzda inceleme yaptı. Enes Ş.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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