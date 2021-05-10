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Serinlemek için girdikleri baraj gölü sonları oldu: Cansız bedenlerine ulaşıldı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşlarındaki 2 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı.

AA10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:24 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:24
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İlçeye bağlı Gökler köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14), serinlemek için köylerindeki Bozkır baraj göletine girdi.

Çocuklarından haber alamayan ve yaptıkları aramada çocukların elbiselerini göletin yakınlarında bulan aileler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri ile Su Altı Arama Timi, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerine gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, arama çalışmaları sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün tahminlerimiz burada gölete girdikleri yönünde. Tüm ekiplerimiz dalgıçlarla birlikte burada arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Ailelerimizin yanındayız. Sabırla ekiplerimizin sonuç almasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Gece olması bizim için bir dezavantaj. Tüm arkadaşlarımız canla başla çalışıyor, sabırla iyi haberler bekliyoruz." diye konuştu.

Gölette, AFAD Su Altı Arama Timinin yaklaşık dört saat süren arama çalışmaları sonucu Sevim ve Bektik'in cansız bedenleri 5 metre aralıklarla bulundu.

Çalışmaları izleyen aile bireyleri, cesetlerin sudan çıkartılmasıyla sinir krizi geçirdi.

Cesetler, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Sevim ve Bektik ailelerinin 4'er kız çocuklarının bulunduğu, kaybettikleri oğullarının ise Ortaköy Devlet Hastanesinde aynı gün doğdukları öğrenildi.

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