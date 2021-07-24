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Serinlemek için girdikleri gölde çırpınan anne ve 3 çocuğunu kurtardı, kendisi boğuldu

Kahramanmaraş'ta Sedat Deveci (42), serinlemek için girdikleri gölde çırpınan akrabası D.B. (31) ile 3 çocuğunu kurtardı, ancak kendisi boğuldu. Sedat Deveci'nin cenazesi, otopsinin ardından Gaziantep'te toprağa verildi.

DHA24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:06 - Güncelleme: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:06
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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Hacınınoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kısıklı Vadisi'ndeki göle serinlemek için giren D.B., ile çocukları V.B., (11), D.B., (8) ve A.B. (7) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Bu sırada göl kenarında bulunan akrabaları Sedat Deveci, yardıma koştu. Deveci, D.B. ve 3 çocuğunu tek tek kıyıya çıkardı, ancak kendisi gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Sedat Deveci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Sedat Deveci'nin cenazesi, otopsinin ardından Gaziantep'te toprağa verildi.

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