Serinlemek için suya giren genç kayboldu

DHA 24 Ağustos 2021 Salı 10:29 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 10:29

Sapanca ilçesi Aşağıdereköy mevkinde dün saat 22.30 sıralarında Cihan Genç, Sümeyye Hüda G., Hümeyra Gülname Y. ile Vural T., tekneyle Sapanca Gölü'ne açıldı. Kıyıdan uzaklaştıktan sonra serinlemek için suya atlayan Cihan Genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Vural T., suya girdi, ancak arkadaşına ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Genç için arama çalışması başlattı.

AFAD ekiplerince 3 kişinin üzerinde bulunduğu tekne karaya çekilirken, fenalık geçiren Hümeyra Gülname Y.'ye sağlık ekipleri müdahale etti.

Cihan Genç'i arama çalışmaları sürüyor.