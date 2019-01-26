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Şervan Fargin kod adlı PKK'lı terörist Diyarbakır'da yakalandı

Terör kamplarında kadın teröristlerin sevk edilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edilen Şervan Fargin kod adlı M.K yakalandı

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Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayında katılım sağlayan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı sözde "gizli güç" olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde bulunan terör kamplarında kadın teröristlerin sevk edilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edilen Şervan Fargin kod adlı M.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesinde belirlenen adrese yapılan operasyonda M.K, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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