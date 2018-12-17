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Servis aracı ile 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de şehirci taşımacılığı servis aracı ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolu Osmangazi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HH 7058 plakalı araç sürücüsünün ana yoldan tır yoluna kontrolsüz giriş yapması sonucunda şehirci taşımacılığı yapan 71 S 0006 plakalı servis aracına çarptı.
 
Karşı yönden gelen 71 EP 561 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan servis aracının içerisinde yolcunun bulunmadığı öğrenildi.
 
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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