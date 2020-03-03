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Servis kazasında ölen lise öğrencisi toprağa verildi

Samsun Çarşamba'da 2.5 ay önce iki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği servis kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Sude Nezor, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AA03 Mart 2020 Salı 17:25 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:25

Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sude Nezor, 18 Aralık'ta yaşanan kazanın ardından kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Lise öğrencisi Nezor, İlkadım İlçesi Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vali Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, anne Gamze Şener ile baba Nail Nezor'a başsağlığı diledi.

Cenazeye, öğrencinin ailesi ve yakanlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Çelebi, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Çarşamba ilçesinde 18 Aralık 2019'da D.P'nin (48) kullandığı 55 C 6076 plakalı öğrenci servisi, Dikbıyık Mahallesi Irmaksırtı mevkisinde, İ.B. (53) idaresindeki 55 SE 808 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vurarak karşı şeride geçmiş, bu şeritte karşı yönden gelen M.G. (70) yönetimindeki 55 LS 221 plakalı otomobille de çarpışan öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti.

Kazada, lise öğrencileri Batuhan Yılmaz ile Zülal Işıl Çörtük yaşamını yitirmiş, 9'u öğrenci 10 kişi yaralanmıştı.

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