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Servis midibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı.

DHA25 Kasım 2024 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Servis midibüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi, Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'den Trabzon'a gitmekte olan Selahattin F. yönetimindeki 38 YILTUR 014 plakalı Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, işçilerin taşındığı Ziya D. yönetimindeki 38 P 2034 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 17 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayı anlatan otobüsteki yolculardan Can Berk, "Mersin'den geliyorum. Araç dikey yoldan gelirken, göbekten gelen araçla çarpıştı. Çarpışma sonucunda otobüsün ön camları patladı. Şoförün özellikle yüzünde kesikler oluştu. Diğer araç savruldu. Savrulan aracın şoförü bizim şoförle tartıştı. Sonrasında yaralılar ambulanslarla taşındı" dedi.

Öte yandan Mersin- Trabzon seferini yapmakta olan otobüsün yolcuları, kaza yerine gelen bir başka otobüsle yola devam etti. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

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