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Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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İlçe merkezi ile kırsal Hamzabey Mahallesi arasındaki yolda karşı yönlerden gelen Mehmet Furkan D'nin (23) kullandığı 16 KEN 65 plakalı SUV tipi otomobil ile Mehmet Necati K. (67) idaresindeki 16 ACB 917 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra Hamzabey-Mobilya İhtisas OSB seferini yapan minibüsteki Cansu B. (25), Sema C. (20), Ali G. (85), Recep Ö. (59), Orhan K. (57), Mihriye K. (59), Ozan K. (23), İbrar İ. (15) ve Elif U. (16) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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