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''Ses analizi'' ile tespit edilen dolandırıcılara eş zamanlı operasyon

Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda kendilerini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA11 Haziran 2023 Pazar 09:33 - Güncelleme:
''Ses analizi'' ile tespit edilen dolandırıcılara eş zamanlı operasyon
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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma ile telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak, "hakkınızda terör soruşturması var" diyerek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 2 ay boyunca teknik takip yapıldı.

Sürekli hat değiştirdikleri ve sahte hat kullandıkları belirlenen şüpheliler, ses analizi yapılarak tespit edildi.

Şüphelilerin, bu yöntemle yüzlerce arama yaparak, "FETÖ hesabınızı ele geçirdi. Operasyon yapılacak. Paralarınızın seri numarası alınacak. Adınıza hesaplar açıldı. Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı." bahaneleriyle görüştükleri kişileri para vermeye ikna ettiği belirlendi.

"Akort" adıyla Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ö.G, E.K, İ.E, H.D, Y.A, A.B. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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