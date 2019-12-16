'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

Komşularının 'gürültü yapmayın' mesajına sinirlenen 3 cani şahsı darp etti
Komşularının 'gürültü yapmayın' mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden baba ve 2 oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
KOMŞUSUNU DARP EDEN BABA VE İKİ OĞLU TUTUKLANDI
Bakırköy'de komşusu İskender Karaduman'ın gürültü yapmayın mesajına sinirlenerek komşusunu darp eden 2 oğlu ve baba sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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