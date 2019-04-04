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SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Yalçın: S-400 mevzusu Türkiye için güvenlik meselesi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, 'S-400 mevzusu Türkiye için güvenlik meselesidir. ABD, Türkiye’yi F-35 vermemekle tehdit ediyor. Türkiye, aldığı kararlarını kendi belirleyerek ABD’ye bağlı kalmayacak.' dedi.

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının organizasyonuyla SETA ve Valday Uluslararası Tartışma Kulübü tarafından başkent Moskova'da "Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri" paneli düzenlendi.

Valday Direktörü Dr. Ivan Timofeev moderatörlüğünde gerçekleşen panele, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı ve İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin konuşmacı olarak katıldı.

Yalçın, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını değerlendirerek, "S-400 mevzusu Türkiye için güvenlik meselesidir. ABD, Türkiye’yi F-35 vermemekle tehdit ediyor. Türkiye, aldığı kararlarını kendi belirleyerek ABD’ye bağlı kalmayacak." dedi.

Rusya ile Türkiye'nin son dönemde yakınlaştığına dikkati çeken Yalçın, “Türkiye, 15 Temmuz olaylarından sonra YPG/PKK terör örgütünü destekleyen ABD ile ilişkilerini gözden geçirerek çok yönlü dış siyasete yöneldi." diye konuştu.

Yalçın, Türkiye'nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğuna işaret ederek, "Türkiye’nin hedefi Suriye’yi DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerinden temizlemektir. Bunlar, Suriye’deki barış sürecini baltalıyorlar." ifadesini kullandı.

SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı ise Türkiye’nin Suriye konusunda kendi siyasetini yenilediğini ve Rusya ile sıkı iş birliği kurduğunu kaydetti.

Bayraklı, Türkiye’nin Rusya ile İdlib konusunda yaptığı anlaşmanın Avrupa’ya yardımcı olduğuna dikkati çekerek, "Bu anlaşma yapılmasaydı, Suriye’den Türkiye’ye yeni bir göç dalgası yaşanacaktı." diye konuştu.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyon Suriyeli bulunduğunu kaydeden Bayraklı, Avrupa’daki istikrarın sağlanmasının Türkiye’ye bağlı olduğunun altını çizdi.

"YPG ve PKK aynı şey"

İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Hüseyin Alptekin de Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütleri ile mücadele ettiğini hatırlatarak, “Terör örgütleri YPG ve PKK’nın birbirinden farklı olduğunu söylüyorlar ama aslında bunların ikisi de aynı şey ve Türkiye’ye tehdit oluşturuyorlar.” dedi.

Alptekin, YPG/PKK'nın Türkiye de terör eylemlerde bulunduğunu ve 2016’de İstanbul'da Beşiktaş stadyumunda bomba patlattıklarını hatırlattı.

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