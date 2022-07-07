SETA'dan 15 Temmuz'a ilişkin yedinci kitap

Vakfın Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, darbe girişiminin altıncı yılında hazırladıkları "15 Temmuz Sonrası Türkiye" adlı kitaba ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kitabın amacının 15 Temmuz gecesindeki darbe girişiminin bastırılması ve Türk milletinin ortaya koyduğu destansı hikayeyi anlatmak olduğunu belirten Duran, Türk milletinin o gece ülkenin geleceğine darbecilerin değil, milletin karar vereceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da önemli değişim yaşadığını belirten Duran, o gece gösterilen başarıdan sonra FETÖ'cü darbecilerin yargılandığını, sonrasında ise Türkiye'de asker sivil ilişkileri yeniden yazılarak cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğini anlattı.

- "BİR BİLİNÇ OLUŞTURMAK GEREKİYORDU"

Burhanettin Duran, "FETÖ'cü ve darbecilerin tümüyle Türk tarihinden silinemediğini görmek lazım. Bunun için bir toplumsal sosyalleşme, bir hafıza, bir bilinç oluşturmak gerekiyordu. Biz de akademik anlamda 15 Temmuz sonrası Türkiye'yi, nelerin yapıldığını, nelerin yapılamadığını, nelerin yapılması gerektiğini, FETÖ ve darbecilerle mücadelenin devam eden bir süreç olduğunu anlatmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun önemli bir demokratik moment olduğunu vurgulayan Duran, bu bilince sahip çıkılması ve bu tür yayınların yapılmasının sivil toplum kuruluşlarının demokratik yükümlülüğü olduğunu dile getirdi.

SETA'nın da bu çerçevede "15 Temmuz Sonrası Türkiye" kitabıyla 15 Temmuz üzerine yedinci kitabını hazırladığını bildiren Duran, bu konuda çok sayıda başka raporlar, analizler, sempozyumlar, paneller yaparak bir külliyat oluşturduklarını kaydetti.

- UZMAN İSİMLERCE ANALİZ EDİLİYOR

Burhanettin Duran ve Cem Duran Uzun'un editörlüğünü üstlendiği kitap "Siyaset, Toplum ve Hukuk" ile "Dış Politika ve Güvenlik" başlıklarıyla iki bölümden oluşuyor.

Darbe girişiminin ardından Türkiye'de siyaset, yargı, dış politika ve güvenlik sahalarında derin dönüşümlerin yaşandığına dikkati çekilen çalışmada, alanında uzman araştırmacı ve akademisyenler yaşananları tarihsel bir perspektifle 12 alt başlıkta analiz ediyor.