Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, ''Kızılay gönüllüsü'' olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştı

AA 2 Kasım 2021 Salı 11:15 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 11:15

"Gönüllülük" temasının işlendiği ve her yıl 29 Ekim-4 Kasım'da kutlanan Kızılay Haftası kapsamında, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, farkındalık oluşturmak ve sosyal uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla "Kızılay gönüllüsü" oldu.

Görevlilerle kapı kapı dolaşan çocuklar, Kızılayın yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyor.

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi Başkanı Mustafa İşler, AA muhabirine, dezavantajlı aileleri evlerinde ziyaret edip ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Kızılay Haftası kapsamında çocuklarla aileleri ziyaret ederek farkındalık oluşturmak istediklerini anlatan İşler, şöyle konuştu:

"Çocuk yüreğiyle, onların taşıdığı yüce sevgi, saygı ve şefkatle yardım faaliyeti yapmak bize ayrı mutluluk veriyor. Çocuklarımızın bu konuda gösterdiği hassasiyeti ve onların şevklerini görmek gerçekten çok sevindirici. Kendilerine 'Ne olmayı düşünüyorsunuz?' diye sorduğumuzda, 'Kızılayda görev almak istiyorum, Kızılayda hemşire olacağım, Kızılayda doktor olacağım.' diyerek yaptıkları çalışmadan memnun olduklarını belirtiyorlar. Kendilerini çok mutlu hissettiler."

- 100 çocuk katılıyor

İşler, Sevgi Evleri'nde kalan 100 çocukla yardım faaliyetini gerçekleştirdiklerini, çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Sevgi, şefkat ve merhamet kadar güzel bir şeyin olmadığına dikkati çeken İşler, yardımlaşma ve paylaşmanın ulvi değerler olduğunu vurguladı.

Ziyaret edilen bir ihtiyaç sahibi de "Bu kadar çocuğu karşımda görünce şok oldum. Çocukların ziyaretlerinden dolayı çok mutlu oldum. Normal zamanda da Türk Kızılay Şube Başkanı ve gönüllüleri bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah yardımcı olanlardan, getirenden, götürenden razı olsun. Bana destek oldular. Bundan dolayı evimde huzurlu ve mutluyum. Çocuğumla evimde sıcacık oturuyorum." dedi.