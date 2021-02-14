14 Şubat 2021 Pazar 11:17 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 11:17

Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Sevgililer Günü, her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, çiöekler gönderdiği özel bir gün olarak kutlanıyor. Peki Sevgililer günü ne zamandan beri kutlanıyor? İşte detaylar...

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır.

Savaş ve askerlik tutkunu olan II. Claudius'un bu kararı almasındaki sebep, bekar askerlerin evlilere göre daha iyi savaştıklarına inanması olarak biliniyor.

Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü Valentine's Day olarak kutlanmaktadır.

SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır.

Rahip Valentine ise, bu yasağı dinlemiyor ve gizlice askerlerin nikahını kıymaya devam ediyor. Bu haber Claudius'un kulağına gider gitmez, Valentine'ı hapse atıyor ve ölüme mahkum ediyor.

Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir. 1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.

Sevgililer Günü'nün başlangıcı olarak varsayılan bir diğer olay ise; Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ

14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.

14 Şubat 2021 sevgililer günü sözleri: Sevgililer günü kart mesajları

En güzel sevgililer günü mesajları: Eşe sevgililer günü sözleri