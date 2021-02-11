Sevgililer Günü yasağı kaç gün? İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü genelgesi

11 Şubat 2021 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:27

Sevgililer Günü yasağı kaç gün? sorusunun yanıtı hafta sonu öncesinde plan yapanlar tarafından gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, 14 Şubat öncesinde hafta sonu uygulanacak olan kısıtlamaya ek olarak genelge yayımladı. Vatandaşlar uygulanacak olan bu kısıtlama öncesinde İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü genelgesinin detaylarını araştırıyor. Peki Sevgililer Günü sokağa çıkma yaağı hangi günler? İşte kısıtlamanın uygulanacağı günler ve ek genelgede yer alan detaylar.

Bu yıl Sevgililer Günü 14 Şubat Pazar gününe denk geliyor. Ancak bu güne özel bir düzenleme getirildi. Genelgenin yayımlanmasının ardından ise herkesin aklına "Sevgililer günü sokağa çıkma yasağı var mı? Sevgililer Günü yasağı kaç gün? " soruları geldi. İşte detaylar...

SEVGİLİLER GÜNÜ YASAĞI KAÇ GÜN?

Koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla hafta sonu dahil 3 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Şubat'ın 12-13 ve 14'ünü kapsayan kısıtlamada, muaf olan iş yerleri ve işletmeler duyruldu. İçişleri Bakanlığı, Sevgililer Günü ile ilgili, var olan genelgeye ait ek kararını duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SEVGİLİLER GÜNÜ GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

"Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.