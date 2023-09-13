Sevigen'den Kılıçdaroğlu iddiası: Kaseti yüzünden görevini bırakamıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz sene ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, 'şeffaflık' vurgusu yaptığı gezi sırasında, basın mensuplarını da atlatarak sırra kadem basmıştı. 8 saat ortadan kaybolan ve kara yolu ile Pensilvanya'dan da geçtiği ortaya çıkan CHP lideri, kendisine yöneltilen eleştirileri, "Hamburger yemeye gittik" diyerek savuşturmuş ve bir sonraki İngiltere ziyaretinde hamburger yediği fotoğrafı paylaşarak kulak arkası etmişti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KASETİ VAR O YÜZDEN GÖREVİNİ BIRAKAMIYOR"



Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, ABD'de 8 saat sırra kadem basan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre zarfında 'birileriyle' görüştüğünü söyledi.

Görüşmelere dair kasetlerin de olduğunu belirten Sevigen, "Kılıçdaroğlu 'bırakmak istesem de bırakamam' diyor. Kendisini orada tutan güçler var. Kayıp 8 saatte kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler var" diye konuştu.

"HERKESE AİLESİNE TÜRKİYE'YE CHP'SİNE GÜNAH"



Sevigen, Haber Global TV canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey zaten biliyorsunuz bırakmak istesem de bırakamam diyor. Kemal Bey'i başka güçler var orada tutan. Bir haber geldi sizle paylaştım mı ben? Kemal Bey'in 8 saatinin olduğu dönemde kimlerle görüştüğüne dair kaset gibi görüntülü belgeler varmış. Ben hep derdim Kemal Bey bırakacaktı. Seçimler 2-3 sene sonra olsaydı bırakacaktı. Herkese ailesine Türkiye'ye CHP'sine günah. Kemal Bey'in Türkiye gibi derdi yok. Bu bakımdan Kemal Bey bırakamıyor."