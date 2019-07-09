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Sevilla’dan ‘Mesa’yı verelim’ önerisi

G.Saray’ın Banega için görüşmelerde bulunduğu Sevilla, Sarı-Kırmızılılardan Fernando’nun transferini istedikten sonra sürpriz bir hamle yaptı.

  • Star Spor
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Marca’da yer alan haberlere göre, “Banega transfer listesinde değil, planlarımızda yer alıyor” açıklamalarını yapan sportif direktör Monchi, Brezilyalı oyuncunun karşılığında Galatasaray’a Mesa’yı önerdi.

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! ''7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...''

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