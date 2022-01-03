Sevimli dostlar, bakımevinde şifa buluyor

AA 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:38

Muş-Bitlis kara yolunda 7 bin metrekare alana kurulan bakımevinde idare binası, ameliyathane, beslenme alanları ve 8 kulübe bulunuyor.

Alanında uzman 9 personelle yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi edildiği bakımevinde, kısırlaştırma, aşılama ve mikroçip uygulaması yapılıyor.

Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, tedavi ettikleri hayvanları, tekrar bulunduğu bölgeye geri bırakıyor.

İnsanlara ve hayvanlara zarar veren sokak hayvanları ise ekiplerce toplanarak, bakımevinde koruma altına alınıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine, göreve geldiğinde sosyal sorumluk projesi kapsamında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi inşa ettiklerini söyledi.

Tam donanımlı bakımevini kurmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Bu canların bize emanet olduğu anlayışıyla dışarıda kalan hayvanlarımıza mama desteği yapıyoruz. Hayvan hakları dernekleri ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Bu canlar emanetimizdir, soğuk günlerde bu canların sıcak ortamda hayatlarını sürdürebilmelerinin olanaklarını oluşturuyoruz."

Hayvan barınağına ve ALO 153 ihbar hattına gelen tüm çağrıların değerlendirildiğini belirten Asya, "Merkez ve köylerden gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı hayvanları ekiplerimiz acilen alıp hayvan barınağımıza getiriyor. Tedavi edilen hayvanlar daha sonra tekrar doğaya salıverilmekte. Şu an mevsim itibarıyla soğuk hava çok etkili." dedi.

Bakımevinde görevli veteriner Semih Türkcan ise 150 hayvan kapasiteli bakımevinde 2 veteriner hekim, bir şoför, 3 personel ve 3 bekçiyle hizmet verdiklerini anlattı.

24 saat esasına göre gelen ihbarları değerlendirdiklerini aktaran Türkcan, şöyle konuştu:

"Buraya getirilen bütün hayvanlar tedavi ediliyor. Tedavi edildikten sonra alındığı ortama geri bırakılıyor. Burada kısırlaştırma, mikroçip ve aşılama yapıyoruz, insanlar için tehlike arz eden hayvanları burada tutmaya çalışıyoruz. Taktığımız mikroçipte aşı ve kısırlaştırma bilgileri yer alıyor. 7 bin metrekare alan üzerinde kurulan barınağımızda 8 kulübemiz ve ameliyathanemiz var. Hastalıklı hayvanlar için ayrıca odalarımız da var."