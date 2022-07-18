Sevindiren haberi Başkan Erdoğan vermişti... Sosyal medyada gündem oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren KYK kredi ödemeleri ile ilgili müjdeyi Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda verdi. Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında "Son dönemde enflasyonun arzu edilmeyen rakamlara yükselmesi istenmeyen rakamların ortaya çıkmasına neden oldu. Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik. Anapara geri alınacak" dedi.

TEŞEKKÜRLER ERDOĞAN ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gençlerimizi enflasyona da faize de ezdirmeyiz" açıklamasının ardından bugün Kabine kararı ile KYK borçlarının yalnızca anapara olarak ödeneceği müjdesi büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra #TeşekkürlerErdoğan etiketi Twitter'da gündem oldu. Etikete kısa sürede on binlerce tweet düştü.