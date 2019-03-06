Şevket Demirel'in Yahya Murat Demirel’i mirasından men ettiği ortaya çıktı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya göre 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kardeşi işadamı Şevket Demirel, 9 Mayıs 2016’da vefat etti. Demirel’in vefatından 1 yıl önce hazırladığı ikinci vasiyetnamesi Isparta 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açılıp okundu. Demirel vasiyetnamesinde, “Ailemizi yanlış işler yaparak karalayan Yahya Murat Demirel’i mirasımdan çıkarıyorum. Daha önce ona verdiğim mahfuz payın diğer kanuni mirasçılarımın tamamına hisseleri oranında taksim edilmesini istiyorum” dedi. Demirel’in eşi ve üç kızı dava açarak, "Yahya Murat Demirel'e ait miras paylarının ailesi olarak bizlere verilmesi için paylarının tespitiyle mirasçılık belgesi verilmesini talep ediyoruz” dedi.

İKİ YILDIR YAKALAMA KARARI VAR

Akşam'ın haberine göre; Yahya Murat Demirel’in sahibi olduğu batık Egebank 21 Aralık 1999’da TMSF’ye devredildi. Bankanın zararının 1.1 milyar dolar olduğu bildirildi. Demirel’e çok sayıda ceza ve ticari dava açıldı. Demirel’e en son İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘hileli iflas’ davası açıldı. Demirel bugüne kadar savunma yapmak için hiçbir duruşmaya katılmadı. Mahkemede iki yıl önce Demirel hakkında yakalama kararı çıkardı.