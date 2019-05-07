19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,167
  • 6,9084
  • 254.112
  • 91.124
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Seyahat için geçen yıl 40 milyar lira harcandı

Yurt içinde geçen yıl yapılan seyahat harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 40 milyar 266 milyon 153 bin lirayı buldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının 4'üncü çeyreği ve yıllık "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 4'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,1 azalarak 11 milyon 687 bin olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, toplam seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 78 milyon 523 bin olarak kayıtlara geçti.

SEYAHATE ÇIKANLAR ORTALAMA 467 LİRA HARCADI

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 76 milyon 796 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 467 lira oldu.

Seyahate çıkanların toplam geceleme sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 633 milyon 721 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı geçen yıl 8,1 geceyi, seyahat başına ortalama harcama 513 lirayı buldu.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, söz konusu çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 azalarak 5 milyar 455 milyon 651 bin liraya düştü.

Geçen yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 40 milyar 266 milyon 153 bin lira olarak gerçekleşti.

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların geçen yıl son çeyrekte yüzde 95,8'ini 5 milyar 226 milyon 487 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 4,2'sini ise 229 milyon 165 bin lirayla paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde, yurt içi turizm harcamasının yüzde 91,3'ünü 36 milyar 758 milyon 331 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8,7'sini ise 3 milyar 507 milyon 822 bin lirayla paket tur harcamaları kapsadı.

YAKINLARI ZİYARET İLK SIRADA

Seyahate çıkış amaçları yıllık olarak değerlendirildiğinde yüzde 64 ile yakınları ziyaret birinci sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26,8 ile gezi, eğlence, tatilin, üçüncü sırada ise yüzde 4,6 ile sağlık amacıyla yapılan seyahatlerin yer aldığı görüldü.

ARKADAŞ VE AKRABA EVİ TERCİH EDİLDİ

Geçen yılın son çeyreğinde seyahate çıkanlar, 50 milyon 876 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 16 milyon 597 bin gecelemeyle "kendi evi" gelirken, "otel" 4 milyon 150 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 443 milyon 637 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş, akraba evinde" konakladı. Bunu 101 milyon 464 bin gecelemeyle "kendi evi", 47 milyon 521 bin geceleme sayısıyla "otel" izledi.

2 kişinin yaralandığı ´yaza merhaba´ partisindeki sahne böyle devrildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cep telefonu kutusundan altın sikke çıktı

Cep telefonu kutusundan altın sikke çıktı

PKK'nın silah mevziileri imha edildi

PKK'nın silah mevziileri imha edildi

ABD, 57 milyon doları iade etti

ABD, 57 milyon doları iade etti

Saat 05:00'da eş zamanlı baskın, çok sayıda gözaltı var

Saat 05:00'da eş zamanlı baskın, çok sayıda gözaltı var

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

'Atla' diye bağırdılar, kendini boşluğa bıraktı

İlk kez oluyor! Türkiye'den Yunanistan'a toprak hamlesi

İlk kez oluyor! Türkiye'den Yunanistan'a toprak hamlesi

12 milyon emekliye müjde, 2 katına çıkarılacak

12 milyon emekliye müjde, 2 katına çıkarılacak

Depo hırsızı: Sanki Konya'yı mı soyduk da çekiyorsunuz?

Depo hırsızı: Sanki Konya'yı mı soyduk da çekiyorsunuz?
 

POPÜLER HABERLER

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

Avustralya Başbakanı Morrison, yumurtalı saldırıya uğradı

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

İmkansızı başardı! İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı...

Düşen pazarın satış rekortmenleri

Düşen pazarın satış rekortmenleri

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA