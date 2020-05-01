İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,041
  • EURO
    7,7364
  • ALTIN
    380.13
  • BIST100
    101110
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyahat izni almadan tekneyle denize açılan dört kişiye 12 bin 600 lira ceza
Güncel

Seyahat izni almadan tekneyle denize açılan dört kişiye 12 bin 600 lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinden, seyahat izin belgesi almadan tekneyle Antalya'nın Kemer ilçesine gelen 4 kişiye, toplam 12 bin 600 lira ceza verildi. 4 kişi, ayrıca 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalacak.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 17:07 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 17:07
ABONE OL

İçinde 4 kişi bulunan tekne, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasına rağmen, izin belgesi almadan dün Fethiye Limanı'ndan denize açıldı. Saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarına gelen tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Teknenin seyahat izin belgesi alınmadan denize açıldığı saptandı. Bunun üzerine teknede bulunan A.Y. (33), Ö.Y. (33), Ş.S. (37) ve A.E.Y.'ye (17) Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Konyaaltı ile Kepez ilçelerinde yaşadıkları belirlenen 4 kişiye, ayrıca 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalmaları tebliğ edildi. Tekne ise G-Marina içerisinde izole bir alana alınarak, Kemer Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Ankara'daki bombalı saldırının faili olarak aranan terörist böyle yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.