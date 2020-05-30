30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:27 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ikinci normalleşme adımı kapsamında 1 Haziran Pazartesi itibariyle şehirlerarası seyahat sınırlamasının kaldırılacağını açıklaması otobüs firmalarını sevindirirken kararla birlikte otogarlarda yoğunluk da başladı.

Yeni Şafak’ın haberine göre koronavirüs nedeniyle bir ara İstanbul'da 30'lara kadar düşen düşen araç sayısının pazartesi günü yeniden bini aşması beklenirken yarı kapasiteyle çalışacak otobüslerle bir gün içerisinde 30 bine yakın kişinin İstanbul'dan çıkış yapması bekleniyor.

Seyahat sınırlamalarının kalkmasıyla il dışına çıkanların ağırlıkla yazlıklarına ve köyüne gideceği belirtiliyor.

YOĞUNLUK BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahat sınırlamasının kaldırılacağını açıklaması ile otobüslerde yoğunluğun başladığını dile getiren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde şehirler arası taşımacılıkta 7 bin 500 civarında otobüsün hizmet verdiğini ve bu araçların 1 haziran pazartesi günü itibariyle yarı kapasiteyle yollara çıkacağını söyledi.

TEMMUZ SONUNA KADAR TAVAN FİYAT

Otobüs bilet fiyatlarına ilişkin de konuşan Özcan, Ulaştırma Bakanlığı tarafından 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak tavan fiyat listesine göre firmaların biletleri satacağını belirtirken, temmuz sonuna kadar yüzde 50 kapasite ile çalışacak otobüslerin ağustosta yüzde 100 kapasiteyle çalışması halinde fiyatların eskiye dönebileceğini vurguladı.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan 'tavan fiyat tarifesi'ne göre 115 kilometreye kadar olan seyahatlerde tavan bilet fiyatı 100 lira, 2 bin km ve üstü olan seyahatlerde ise en fazla 500 lira olacak.

İKRAMLIKLAR SERBEST

Otobüslerde ikramlıkların dağıtılıp-dağıtılmayacağı ile ilgili soruya ise Özcan, bu uygulamanın serbest olduğunu dile getirirken, otobüs firmalarının ikramlık dağıtıp dağıtmayacağına kendilerinin karar vereceğini ancak dağıtım yapanların ise bunu gerekli tedbirleri alarak yapmaya devam edeceğini söyledi.

MASKESİZ SEYAHAT YOK!

Koronavirüs sonrasın otobüslerde alınan önlemlere ilişkin özellikle hem araç personelinin hem de yolcuların maskesiz seyahat edemeyeceğini kaydeden Özcan, yolculuk öncesi araçların dezenfekte edileceğini ve araç girişlerinde de yolcular için el dezenfektanlarının bulunacağını dile getirdi. Aracın uğrayacağı duraklar ve restoranların da dezenfekte edileceğini söyleyen Özcan, yemek yeme yerlerinde ise sosyal mesafenin korunması gibi çok sayıda tedbirin de alındığını aktardı.

Özcan, maskelerin yolcunun yanında getirmemesi halinde firmaların temin edebileceğini söyledi.

18 YAŞ ALTI İÇİN İZİN ŞARTI KALKTI

En güzel gelişmelerden birinin de 18 yaş altı için anne ve babaları ile izinsiz seyahat edebilme serbestliği tanınması olduğunu da ifade eden Özcan, 65 yaş üstü için ise izin uygulamasının devam ettiğini belirtti.

30 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPACAK

Karar sonrası otobüs firmalarının telefonlarının susmadığını ve çok sayda kişinin bilet almak için otogarlara geldiğini de söyleyen Özcan, Pazartesi için büyük bir yoğunluk olduğunu belirterek şöyle konuştu;

'Herkes yazlığına ve köyüne gidiyor. Otobüsler dolu. Firmalar yarı kapasite ile çalıştığı için bir araç yerine iki araç kaldırıyor. İstanbul otogarından koronavirüs nedeniyle 30'lara kadar düşen araç sayısı 1 Haziran'da bini aşacak. Bu da bir gün içerisinde İstanbul'dan 30 bine yakın kişinin çıkış yapacağı anlamına geliyor.'

GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR

Pazartesi günü İstanbul'da yaşanacak otobüs yoğunluğuna ilişkin de yerel yönetimlerde toplantı yapıldığını da kaydeden Özcan, trafik ve asayiş bakımından gerekli önlemlerin alınmaya başlandığını dile getirdi.