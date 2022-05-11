Seyhan Baraj Gölü yükseldi, kafeleri su bastı

Kış aylarında düşen baraj gölünün su seviyesi, karlarının erimesiyle yükseldi. Suyun yükselmesi nedeniyle göl kenarındaki bazı kafelere ait oturma kısımları, çocuk oyun alanları ve kameriyeleri su bastı.

Kafe işletmecisi Mehmet Ali Şengezer, AA muhabirine, her yıl yükselen su seviyesinin, bu sene daha da arttığını söyledi.

Kafelerinde müşterilerini ağırladıkları yerlerin çoğunun su altında kaldığını ifade eden Şengezer, "Bir çok işletmeci çalışanlarının yarısını eve gönderdi. Bu sürede de günlük yevmiyelerinin yarısını cebimizden karşıladık. Ama bu su devamlı bizi mağdur ederse karşılayamayız." dedi.

