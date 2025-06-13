İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2025 Cuma / 17 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4278
  • EURO
    45,5227
  • ALTIN
    4339.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyhan ve Ceyhan'da belediye başkan vekilleri 17 Haziran'da seçilecek
Güncel

Seyhan ve Ceyhan'da belediye başkan vekilleri 17 Haziran'da seçilecek

Adana'nın Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanlarının tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçe belediye meclisleri, başkan vekillerini seçmek için 17 Haziran'da toplanacak.

AA13 Haziran 2025 Cuma 11:11 - Güncelleme:
Seyhan ve Ceyhan'da belediye başkan vekilleri 17 Haziran'da seçilecek
ABONE OL

Valilikten alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından 2 ilçe belediyesinde başkan vekili seçimi yapılacak.

Seçimlerin yapılması için Valiliğin belediyelere gönderdiği yazıya göre, iki seçim de 17 Haziran Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Seyhan Belediyesi'nde başkan vekili seçimi belediyenin meclis toplantı salonunda, Ceyhan Belediyesi'ndeki seçim de Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Tekin ve Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.