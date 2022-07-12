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Seyir halinde alev alan TIR yandı

Bursa'da seyir halindeki TIR, bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

DHA12 Temmuz 2022 Salı 18:54 - Güncelleme:
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Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara'ya seyir halinde olan Halim Özgür yönetimindeki 22 AAP 818 plakalı TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Özgür, TIR'ı yol kenarına park edip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu TIR, kullanılmaz hale gelirken, o anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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