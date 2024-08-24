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Güncel

Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü bu hale geldi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

AA24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
Seyir halinde alev alan yolcu otobüsü bu hale geldi
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İzmir-İstanbul seferini yapan bir seyahat firmasına ait Köksal A. idaresindeki otobüs, Büyükbalıklı mevkisinde alev aldı.

Dumanın fark edilmesinin ardından yol kenarına çekilen otobüsteki 41 yolcu ve sürücü dahil 3 personel dışarı çıktı.

Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

Yardım çağrısında bulunulması üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta ve otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının ardından yolcular, jandarma ekiplerince bulundukları yerden alındı. Yolcuların başka bir otobüsle yollarına devam etmeleri sağlandı.

Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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