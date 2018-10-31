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Seyir halinde aracının kapısını açıp dans eden sürücünün ehliyetine el kondu

Adana'da, trafikte hareket halindeki kamyonetinden dışarı çıkıp dans eden ve diğer sürücüler tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan İslam S., polis tarafından yakalanarak ehliyetine el konuldu. İslam S., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Bir sürücünün yavaş ilerleyen 01 plakalı kamyonetinin kapısını açıp dans ettiği görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Adana polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği aracın sahibi İslam S.'yi gözaltına aldı. Ehliyetine el konulan İslam S., ifadesinin alınmasının ardından, 'Tehlikeli araç kullanmak', 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Sürücü sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu Birimi'nde pişman olduğunu söyledi. İslam S., "Yaptığımın doğru bir hareket olmadığını sonradan fark ettim. Çok pişmanım. Ben iyi şoförüm. Mahallemde ve trafiğin olmadığı yerlerde bu hareketi yapıyordum. Kimseye tavsiye etmiyorum. Yaptığımdan pişmanım" dedi. İslam S., daha sonra adliyeye götürüldü.

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