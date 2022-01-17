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Seyir halinde olan tır sürücüsü kalp krizi geçirdi, kontrolden çıkan tır devrildi

Arnavutköy Yassıören'de seyir halinde olan tır sürücüsü kalp krizi geçirdi. Yoldan çıkan tır, yan yatıp sürüklendi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA17 Ocak 2022 Pazartesi 17:26 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:26
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Kaza, saat 15.15 sıralarında Arnavutköy Yassıören Hadımköy Caddesi'nde meydana geldi. Esenyurt'tan aldığı yükle Akpınar Sanayi Sitesi'ne giden 07 TAP 44 plakalı TIR sürücüsü Mehmet Algül iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı TIR, yoldan çıkarak çayırlık alana devrildi. Sürücü Algül, devrilen TIR'ın içinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı sürücünün cansız bedeni cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza sonrasında inceleme başlattı Kazanın meydana geldiği bölgede bir süre Hadımköy Caddesi tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

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