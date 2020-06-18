İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8588
  • EURO
    7,7218
  • ALTIN
    381.477
  • BIST100
    112262
Güncel

Seyir halindeki araba alev aldı

Antalya'da seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması sırasında alkollü olduğu bildirilen otomobil sürücüsünün aracından inerek alkol almaya devam ettiği iddia edildi.

IHA18 Haziran 2020 Perşembe 11:43 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:43
ABONE OL

Olay, Antalya’nın Manavgat ilçesi Yaylaalan İbradı yolu üzerinde Yukarı Işıklar Mahallesi Abdallar sırtında meydana geldi. Manavgat istikametinden Yaylaalan istikametine seyir halindeki C.P.’nin kullandığı otomobil, Yukarı Işıklar Mahallesi Abdallar sırtı olarak adlandırılan bölgeye geldiği sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yanmaya başlayan otomobile, olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan Orman İşletmesine ait Sivri Kulesinde konuşlandırılan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz müdahalede bulundu. Araç orman ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülmesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Diğer taraftan, yoldan geçerken aracın yandığını gören vatandaşlar, araç sürücüsü olduğu tahmin edilen bir kişinin yol kenarında alkol alıp yanan aracı izlediğini dile getirdiler. Güvenlik güçleri geldiğinde olay yerindeki araç sahibinin alkollü olduğu bildirildi.

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.