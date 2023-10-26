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Seyir halindeki araç yangın topuna döndü

Ataşehir'de saat 23.00 sıralarında seyir halinde ilerleyen bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alarak kullanılamaz hale geldi.

İHA26 Ekim 2023 Perşembe 01:42 - Güncelleme:
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde seyir halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Kısa sürede söndürülen araçta ölen veya yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ataşehir Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fıat Linea marka, 34 HBK 069 plakalı aracın motor kısmından seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü yangın tüpüyle aracı söndürmeye başladı.

Araçtan kısa sürede alevler yükselmeye başlayınca sürücü tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Yangının ardından araç kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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