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Güncel

Seyir halindeki araçtan fırlayan tekerleği tutmaya çalıştı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka tekerleği fırlayarak çıktı, yolda 200 metre ilerleyen tekerleği kaldırımda oturan vatandaş tutmaya çalıştı, ancak vatandaşın tutamadığı tekerlek bir iş yerine çarparak durabildi.

IHA03.02.2020  12:24 - Güncelleme: 03.02.2020  12:24

Cemalpaşa Mahallesi, Sumbas yolu üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın arka tekerleği yerinden çıkarak yolda ilerlemeye başladı. O esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçlara çarpmadan ilerleyen tekerlek yaklaşık 200 metre giderek yol kenarına geldi. O esnada kaldırımda oturan ve at arabasıyla iş yeri önüne geldiği öğrenilen bir vatandaş üzerine gelen tekerleği görünce yerinden kalkarak üzerine gelen tekerleği tutmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Tekerleği tutamayan vatandaş iş yerine çarpıp duran tekerleği alıp sonra tekerleğin fırladığı araca götürdü.

İş yeri sahibi Hikmet Karabağ, “Biz o esnada içerideydik. Bir gürültü duyup dışarı çıktık. İş yerimin önünde bir tekerlek vardı. Buraya da at arabasıyla şişe getiren bir vatandaş vardı. O tekerleği tutmaya çalışmış tutamamış. İş yerimin önünde tekerlek çiçek saksısına çarpıp durdu. Camımızı da kırabilirdi. Bu çiçeğe bundan sonra gözüm gibi bakacağım” şeklinde konuştu.

Kaybolduktan 48 saat sonra çukurda bulundu

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