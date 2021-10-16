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  • Seyir halindeki çekiciye çarpan pikabın kasasında yasa dışı avlanan kızıl geyik bulundu
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Seyir halindeki çekiciye çarpan pikabın kasasında yasa dışı avlanan kızıl geyik bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki çekiciye arkadan çarpan pikaptan yasa dışı avlanan kızıl geyik çıktı. Kızıl geyiği yasa dışı olarak avlayan ve 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 16:50 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:50
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden İ.Ç'nin kullandığı 06 DYF 05 plakalı pikap, Sevindikli mevkisinde aynı yöne giden N.Ö. idaresindeki 34 CCJ 502 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada yaralanan pikap sürücüsü ve yanındaki Ö.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinde pikapın bagajında avlanması yasak olan içi boşaltılmış kızıl geyik bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, kızıl geyiğe el koydu.

Kızıl geyiği yasa dışı olarak avlayan ve 2 kişi hakkında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

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