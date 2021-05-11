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Seyir halindeki mangal kömürü yüklü kamyonet alev aldı

Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan mangal kömürü yüklü kamyonet, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kamyonet sürücüsü Cingöz, 'Ne olduğunu anlayamadım. Arkamdan gelen sürücüler ikaz edince alevleri fark ettim. Hemen aracımı yol kenarına çekip kamyoneti boşaltmaya çalıştım.' diye konuştu.

AA11 Mayıs 2021 Salı 13:02 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 13:02
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Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde ilerleyen Adem Cingöz'ün kullandığı, kasasında mangal kömürü bulunan 07 ZJ 060 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aynı yönde seyreden araçların uyarısıyla kamyoneti durduran Cingöz, kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi.

Yakındaki bir otelin güvenlik personeli ile çevreden yetişen esnaf da kamyonetin söndürülmesine destek verdi. Sürücünün bu sırada kasadaki mangal kömürlerini boşaltmak için çaba gösterdiği görüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonette hasar oluştu, kasada bulunan mangal kömürlerinin büyük bölümü yandı.

Kamyonet sürücüsü Cingöz, gazetecilere, "Ne olduğunu anlayamadım. Arkamdan gelen sürücüler ikaz edince alevleri fark ettim. Hemen aracımı yol kenarına çekip kamyoneti boşaltmaya çalıştım." diye konuştu.

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