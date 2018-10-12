Seyir halindeki minibüs alev aldı
Kargı’da seyir halindeki minibüs motor kısmından çıkan yangın sonucu alev aldı.
- İHA
Edinilen bilgilere göre; Kargı şehir merkezinden Yeşilköy istikametine seyir halinde olan S.K. yönetimindeki 34 YEA 19 plakalı minibüs, Halılar Köyü yakınlarına geldiği sırada motor kısmından yangın çıktı. Şoförün yangını fark etmesi üzerine minibüsü durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Şoför itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.
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