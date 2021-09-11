İSTANBUL 25°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2021 Cumartesi / 4 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyir halindeki otobüste yangın: 1 ölü, 20 yaralı
Güncel

Seyir halindeki otobüste yangın: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yanması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 02:27 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 02:29
ABONE OL

Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait 06 TRU 17 plakalı yolcu otobüsü, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Çayyolu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale edildi ancak sonuçsuz kalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.

İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 22 kişiden 1'i öldü, 20'si yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, olay yerinde incelemeler devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.