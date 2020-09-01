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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir anda alev alan otomobil küle döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA01 Eylül 2020 Salı 09:34 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 09:34
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Kahramanmaraş il sınırında Rukiye Muratoğlu idaresindeki 42 Y 1738 plakalı Renault marka otomobil Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova köyüne seyir halinde iken bir anda otomobilin motor kısmından dumanlar çıktı. Dumanların çıktığı otomobilin motor kısmandan alevler yükselmeye başladı.

Olayı gören vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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