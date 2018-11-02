Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, İ.C'nin kullandığı 33 HP 918 plakalı otomobil seyir halindeyken birden kaporta bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü İ.C. arabayı durdurarak kendini dışarı atarken, araç alev topuna döndü. Yangında araç kullanılamayacak hale geldi.
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