İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8617
  • EURO
    6,5253
  • ALTIN
    292.279
  • BIST100
    121001
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu
Güncel

Seyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu

ADANA'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhlid El Alluş Nasır (23), kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.

DHA17.01.2020  07:26 - Güncelleme: 17.01.2020  07:26

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 Sokak'ta meydana geldi. 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Muhlid El Alluş Nasır, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Otomobile 3 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobil ise sokaktaki bir iş yerinin kepengine çarptı. Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nasır, araçta yanında olan kuzeni ve bir mahalle sakini tarafından özel araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nasır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

New York Times: Ukrayna uçağı İran'a ait iki füzeyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı
Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı

Fenerbahçe için B planı Kruse'nin satışı

Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe
Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe

Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe

ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı
ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı

ABD askerleriyle ilgili gerçek günler sonra ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.