Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti

IHA 02 Haziran 2020 Salı 16:49 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 16:49

Olay, Osmancık karayolu üzerindeki Pınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan bir köprünün altında araç yangını olduğu ihbarını alan jandarma ve Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangına müdahale ederek söndüren itfaiye ekipleri, araç içerisinde tamamen yanmış bir cesetle karşılaştı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede yanarak hayatını kaybeden şahsın Recep M. olduğu belirlendi. Talihsiz şahsın cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.