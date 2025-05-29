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  • Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırıda ayrıca 3 kişi ise yaralandığı ifade edildi.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 21:15 - Güncelleme:
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Alınan bilgiye göre, cezaevindeki yakınlarını ziyaretten dönen Adnan Ö'nün kullandığı 35 ARZ 403 plakalı otomobile, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda yavaşladığı sırada, 35 AB 7303 plakalı hafif ticari araçtan inen K.K. ile S.K. tarafından av tüfeği ve tabancayla ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Adnan Ö. ve otomobildeki Abdullah A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan Fatma A, A.Ö, M.A. (4) ile A.E.Ö. (1) ambulanslarla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Fatma A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan A.Ö. ve A.E.Ö'nün tedavisinin sürdüğü, M.A'nın ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin, olay yerinden aracı bırakarak kaçan saldırganların yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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