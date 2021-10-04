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  • Seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı
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Seyir halindeki TIR'ın dorsesinde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangında alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 6 saat süren çabası ile TIR ve yanan ağaçlık alan söndürüldü.

DHA4 Ekim 2021 Pazartesi 22:04 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 22:04
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Olay, öğlen saatlerinde Diyarbakır- Mazıdağı karayolu üzerindeki Yeşilköy mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 06 BTP 860 plakalı talaş yüklü TIR'ın sürücüsü, dorsesinden dumanlar çıktığını fark edince aracı yolun sağına park etti. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, saman balyaları nedeniyle hızla büyüyen yangında, alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine gelen jandarma ekibi yol güvenliğini sağlarken, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mazıdağı Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin 6 saat süren çabası ile TIR ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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